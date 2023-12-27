Gençler ve beyaz yakalılar üzerlerindeki yükle, stres altında yol almakta zorlanıyor, öğrenim zorluğu yaşıyorlar. Bilgiye daha hızlı ulaşmak gereken çağımızda süreler kısıtlı, yarışlar daha çetin. İşte bu sorunlara cevap verebilecek bir besin desteği var, Amerikan ginsengi “Cereboost” içeren Z.K 200.

Denge, enerji ve odaklanma için

Bilişsel sağlık için doğanın en güçlü adaptojen olan Amerikan Ginsengi (Cereboost), Asya'daki en ünlü şifalı bitki. Yüzlerce yıldır geleneksel Çin tıbbında sakinleşmek ve rahatlamak için kullanıldı. Z. K 200’ün içinde yer alan Cereboost’un en önemli alameti-i farikası hafızanın kuvvetlenmesine yardımcı olması ve odaklanmayı kolaylaştırması.

Her yaştan herkesin ihtiyacı olan doğadan gelen bileşenler

İçindeki sihirli bileşen NADH ise, gelişmiş zihinsel performans için beyin aktivitelerini artırmaya yardımcı oluyor. Açılımı Nikotinamid Adenin Dinükleotit Hidrit olan NADH, hücresel düzeyde enerji üretimimiz için kritik bir rol oynayan doğal bir bileşik. Hücrelerde enerji üreten mini fabrikalar olan mitokondriler için bir katalizör görevi gören balık yağı DHA, NADH, B1, B6 vitaminleri, Folik Asit ve çinko ise odaklanmaya katkıda bulunuyor.

Normal yaşantıda beyin vücudun aldığı enerjinin yüzde 25-30’unu tüketirken, beynin yoğun çalıştığı sınav dönemleri ve stresli iş yaşamında bu tüketim yüksek miktarda artıyor. Vücut bu durumlarda çeşitli vitamin ve minerallere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor.

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