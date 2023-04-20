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Almanya’dan Türkiye’ye dönüş göçü belgeseli “En İyi Film” ödülü aldı

Yönetmenliğini Nilay Kılınç’ın yaptığı, “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” adlı uzun metraj belgesel, uluslararası Cinesquare SEE Film Festivali’nden “en iyi film” dalında ödül aldı. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nden ortak fonlu olan film festivali, Türkiye de dahil olmak üzere 13 farklı ülkenin seyircisiyle, mart ayında online platform üzerinden buluştu.

Almanya’dan Türkiye’ye dönüş göçü belgeseli “En İyi Film” ödülü aldı

2022’de tamamlanan “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” belgeseli, Almanya’dan Türkiye’ye sürgün edilmiş ikinci kuşak bir göçmenin, Antalya’da yeni bir hayat kurma çabalarını anlatıyor.

Almanya’dan Türkiye’ye dönüş göçü belgeseli “En İyi Film” ödülü aldı

 

Belgeselin temel çalışması, Nilay Kılınç’ın 2018 yılında Surrey Üniversitesinde sunduğu doktora tezinin araştırmasına dayanıyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde çekilmiş, Türkiye ve Avusturya ortak yapımı olan belgeselin yapımcı şirketi Linz merkezli LM.Media.

Belgesel, mayıs ayında Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin programı kapsamında, İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

 

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