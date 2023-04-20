Almanya’dan Türkiye’ye dönüş göçü belgeseli “En İyi Film” ödülü aldı

2022’de tamamlanan “Arkadaşloch– Nobody’s Problem” belgeseli, Almanya’dan Türkiye’ye sürgün edilmiş ikinci kuşak bir göçmenin, Antalya’da yeni bir hayat kurma çabalarını anlatıyor.

Belgeselin temel çalışması, Nilay Kılınç’ın 2018 yılında Surrey Üniversitesinde sunduğu doktora tezinin araştırmasına dayanıyor. Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde çekilmiş, Türkiye ve Avusturya ortak yapımı olan belgeselin yapımcı şirketi Linz merkezli LM.Media.



Belgesel, mayıs ayında Uluslararası İşçi Filmleri Festivali’nin programı kapsamında, İstanbul, İzmir ve Ankara’da seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.

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