SnobMagazin.com

Oyuncu Aliye Uzunatağan, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Sıla Türkoğlu hakkında konuşan Uzunatağan, “Sıla’yı çok severim. Kendi isteği ile ayrıldı. Kendisiyle görüşüyorum” dedi.

Uzunatağan, yakın dostu Haldun Dormen’in vefatı sonrası sosyal medya hesabından “Güle güle canım Haldun Dormen, buluşmak üzere” notuyla bir fotoğraf paylaşmıştı.

Dormen’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren oyuncu, “Haldun benim çok yakın dostlarımdan biriydi. Onu kaybetmek dünyamı karartı. İçimde öyle bir boşluk oluştu ki işte böyle salak salak dolaşıyorum. Oyalamak için kendimi” diye konuştu.

