Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı!

Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile karesiyle kutladı.



Eşi Buse Varol ve ailesiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun annem... Ben sana hiç pasta almazdım hep Selçuk'um alırdı artık ben alıyorum. Biliyorum içinden geçenleri, hüznünü, mutsuzluğunu...



Çokta süslü cümleler kuramıyorum sadece şunu bil, torunlarında bizlerde seni çok seviyoruz" diyr yazdı.

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