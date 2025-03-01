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Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı!

Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! İşte detaylar...Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı! İşte detaylar...

Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı!

Alişan, annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile karesiyle kutladı.

Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı!
Eşi Buse Varol ve ailesiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun annem... Ben sana hiç pasta almazdım hep Selçuk'um alırdı artık ben alıyorum. Biliyorum içinden geçenleri, hüznünü, mutsuzluğunu...

Alişan annesi Suzan Tektaş'ın doğum gününü aile fotoğrafıyla kutladı!
Çokta süslü cümleler kuramıyorum sadece şunu bil, torunlarında bizlerde seni çok seviyoruz" diyr yazdı.

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