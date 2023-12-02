  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Beş aydır beraber olan Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi. İşte detaylar...

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, 2 Aralık Cumartesi günü Halas Gemisi’nde gerçekleşen sade bir düğün töreniyle evlendi.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi
Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

 Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi

Törende Alina Boz Vivienne Westwood marka gelinlik giyerken Umut Evirgen özel dikim smokin giydi. Tuvana ve Selim Demir’in
dekorasyonunu üstlendiği törende nikahın ardından misafirler Somer Şef’in özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahın öncesinde çiftin yakın arkadaşları Necip Memili bir konuşma yaparken çiftin düğün fotoğraflarını Bige Yalın, aile fotoğraflarını da Muhsin Akgün çekti.

 Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi


Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi,

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi
Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz, Cihan Şimşek, Kerem &;Almıla Atabeyoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi
Halas Gemisi’ndeki törenin ardından davetliler eğlenceye La Boom’da devam etti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı
  Magazin

Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı

Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi
  Gündem

Mal varlıklarına el konulan Eylül Öztürk'den ilk açıklama geldi

'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer
  Magazin

'Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni transfer

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı
  Magazin

Hamile olan Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay'ın yaşadığı heyecanı anlattı

Zeynep Mansur yeni teklisini tanıttı!
  Magazin

Zeynep Mansur yeni teklisini tanıttı!

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı
  Magazin

Cemre Baysel ile İlhan Şen'in başrolünü oynadığı 'Aşk Filmi'nin galası yapıldı