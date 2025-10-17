  Ali Rıza Binboğa'dan, yıllar sonra TRT itirafı! Sanatçıların sahne kıyafetleri için bakın ne dedi?

Ali Rıza Binboğa, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Sanatçı, "Sanatta 50'nci yılım. Ali Rıza Binboğa etkinliklerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2-3 senedir kendi otobiyografimi kitap haline getirdim. Onu tanıtacağım. Nereden, nereye gittik. Nasıl çocukluk yaşadık bunların hepsi bütün yönleriyle olacak. 350 sayfalık bir kitap. 800 sayfa planlandık. Geri kalanı ikinci kitap olarak düşündük. Onu yazmaya başladım. Telif haklarına 25 senemi verdim. O günler bütün yönleriyle ikinci kitapta olacak. Sevilecek ve okunacağına inanıyorum. Şarkılarım çok insana ilham oldu. 'İlk Öğretmen' şarkımı dinledi diye öğretmen olanlar oldu. Bu kitapta böyle şeyi yerine getirecektir umuyorum. Köy çocuğu ve yedi kardeş olarak, dağlarda çobanlık yapmak, çeşitli hastalıkla uğraşmaya kadar her şeyi yaşadım. Bunu yazarken epey ağladım. Bazı şeyler tazeliğini koruyor" dedi.



TRT BENİ YASAKLADI

TRT ile ilgili anısını anlatan Binboğa, "Halk birincisi oldum Eurovision'da... Türkiye'yi temsil etme bütün hakkına kavuştum. Bir matematik hesap yüzünden temsil edemedim.



Şarkı çok yayılınca TRT, altı ay sonra beni yasakladı. 'Bizim gençlerin peşine takılan bu adam kim, nereden gelmiş?' diyerek, bunu yaşadım" açıklamasını yaptı.

AYKIRILIK YOKSA SANATÇININ KİŞİLİKTE EKSİKLİK VARDIR DİYE DÜŞÜNÜRÜM

Sahne kıyafetlerinin sürekli tartışılmasına Binboğa, "Sanat ve sanatçının ruhundaki temel konu aykırılıktır. Bir sanatçı aykırı bir takım ve işlemleri içinde yoksa ve yapmamışsa sanatsal özden yoksundur. Bizimde her türlü olaylarımız irdelendi. Benim de elime ve koluma karıştılar. Sağı atsam sağcı, solu atsam solcu... Sanatçı özgür ruhtur. Kıyafetine, söyledikleri ve durumuna da yansır. Halkımızın benimsemesi lazım. Aykırılık yoksa sanatçının kişilikte eksiklik vardır diye düşünürüm" dedi.



ARİF ERKİN HOCAMDI

Hayatını kaybeden Arif Erkin Güzelbeyoğlu ile ilgili sanatçı, "Dostlar Tiyatrosu'ndan hocam. Sürekli bir araya geldiğim hocadım. Bize o tiyatro çok katkı sundu. Ben onlara minnettarım" ifadelerini kullandı.

