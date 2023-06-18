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Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu

Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu. İşte haberin detayları...

Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu

Tarabya İngiliz Okulları - TBS kuruluşunun 10'uncu yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin ev sahipliğinde İngiliz Konsolosluğu  bahçesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi.

 Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu

Bu konuklar arasında Ali Ağaoğlu ve Ali Ege’nin annesi Petek Ertüre vardı. Ali Ağaoğlu 10 yaşındaki Ali Ege’nin mezuniyet
töreni için bi araya geldi. Ali Ağaoğlu oğlu için dostlarıyla sohbet ederken, "Baba mesleği seçmesinde hangi iş olursa olsun" diye söyledi. Daha sonra İskender Paydaş ile Senfoni Orkestrası ile Zamansız Şarkılar koserini izlediler. Gecenin sonunda Dj Burak Yeter herkesi coşturdu.

Ali Ağaoğlu ile Petek Ertüre mezuniyette buluştu

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