Aleyna Tilki, bayramın 3. günü Kıbrıs İskele bölgesindeki Grand Sapphire Resort'te sahne aldı. Sahne öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Tilki, bir çok soruya içtenlikle cevap verdi. Şarkıcı, " Öncelikle tüm herkesin bayramını kutlar ve güzel bir bayram geçirmesi dilerim." derken yaklaşık 1 haftadır Kıbrıs'ta olan Tilki, aynı zamanda tatili hakkında da konuştu. " Bu Kıbrıs'ta kaldığım en uzun dönem oldu. Çokta güzel oldu benim için hem tatil yaptım, hemde sahneye çıkacağım. İki işi bir arada hallettim. Mutluyum." dedi.

İLK ALBÜMÜ TÜRKİYE'DE YAPACAĞIM

Muhabirlerin yeni bir albüm hazırlığında olan Aleyna Tilki'ye "Bir albüm çalışmanız vardı? Aynı zamanda bir de yurt dışına açılma hedefleriniz vardı? Bu ikisi nasıl gidiyor." sorusuna " Şuan iki albüm hazırlığı var. Biri Türkçe, diğeri ingilizce olacak. Halen daha onlar üzerinde yoğun bir şekilde devam ediyorum. Mükemmeliyetçi olduğum için biraz süreç uzuyor. Çok güzel bir albüm olacak. Tüm odağı bu gerçekten. Hatta bu albüm için yurt dışı projelerine ara verdim. Türkiye'de bir albüm çıkartmadan orada bir albüm yapmak istemedim. Sadece bir, iki şarkı yaptım. Yurt dışı için ve beklemeye karar verdim. Ülkemde bu kadar sevilirken Türkçe albüm olmadan oralarda bir albüm yapmak istemedim. O yüzden bu Türkçe albüm için oradaki projeleri iki yıldır bekletiyorum. " cevabını verdi.

KAS FELÇİ GEÇİRDİM

2021 yılında "İşte Bu Benim Masalım" adlı bir yapımda oynayan Aleyna Tilki'ye habercilerin " Kliplerinizi kendiniz çekiyorsunuz. Geçmişte de bir dizide oynamıştınız. Teklifler geliyor mu? Ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna " Bu konulara açık değilim. Biliyorsunuz geçen yıllarda bir müzikal dizisinde oynamıştım. Set ortamında çalışmak benim karakterim ile uyumlu bir durum değil. Kas felçi geçirdim. O yüzden bana biraz ağır geldi. Bir daha bir dizide oynamayı düşünüyorum. Sinema işçiliği dünyanın en zor mesleklerinden biri saygı duyulması gereken bir alan." dedi.

BANA TACİZ GİBİ GELİYOR

Son zamanlarda bir çok şarkıcının sahne kıyafetleri gündem konusu olurken, sahneye sadece bir jean pantolon ve sırtı açık bir bluz giyen Tilki'nin salaş görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının " Son zamanlarda sahne kıyafetleri çok konuşuluyor. Sizi bugün sade bir kıyafet ile gördük." demesi üzerine şarkıcı, " Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar herşeye tepki gösteriyor. Ona tepki gösteriyor, bunada tepki gösteriyor. O yüzden durmuyoruz, devam ediyoruz. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor."

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