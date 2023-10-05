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Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde kazanan girişimciler ödüllerini aldı

Alarko Holding’in Habitat Derneği ile yürüttüğü, kadınlara dijital dünyanın kapılarını aralayan Girişim Öncüleri Projesi’nde kazananlar belli oldu. Kadınların iş dünyasında dijital araçlar ve pazarlama alanlarında yetkinleşmesini hedefleyen proje kapsamında, finale kalan 10 ekipten 3’ü 100 bin TL’lik teknoloji ödülünün sahibi oldu.   

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde kazanan girişimciler ödüllerini aldı

Alarko Holding’in, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten Habitat Derneği ile yürüttüğü Girişim Öncüleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen Girişime Artı Değer Fikir Maratonu’nda ilk 3’e giren iş fikirleri ödüllendirildi. Birinciliği Science and Nature Box projesiyle Esra Şen ve Deniz Şen, ikinciliği Gökçe’nin Bahçesi Tohumlu Kağıt Atölyesi projesiyle  Merve Fergökçe Erkol ve Serkan Erkol, üçüncülüğü ise Rumii projesiyle Rümeysa Ruken Polat ve Ayşe Demirci kazandı.

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde kazanan girişimciler ödüllerini aldı

Girişim Öncüleri Projesi kapsamında gerçekleştirilen fikir maratonunda jüri üyeleri arasında yer alan Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, “Girişimciler hiçbir engel tanımayan, korkusuz kişiler. Girişimci olmak, başarmak çok tatmin edici bir his. Bugün finale kalan çok güzel 10 projeyi değerlendirme fırsatı bulduk. Katılımcıları cesaretlerinden ötürü tebrik ediyorum. Üretmek, yeni bir şirket kazandırmak yeniden doğmak gibi. Burada çok pozitif bir atmosfer var. Alarko Holding olarak kadınları destekleyen böylesi bir sosyal sorumluluk projesinde olmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Girişim Öncüleri Projesi’ni değerlendiren Alarko Holding CEO’su Ümit Nuri Yıldız, “Alarko Holding olarak bu projeye toplumsal refahı artıracak büyük bir adım olduğunu düşünerek başladık. Bugün projemizin geldiği noktadan gurur duyuyoruz. Girişim Öncüleri’nin tüm katılımcılarına ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 

Alarko Holding’in Girişim Öncüleri Projesi’nde kazanan girişimciler ödüllerini aldı

Alarko Holding ile birlikte hayata geçirdikleri projeyi değerlendiren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise projenin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle vurguladı: “Dijitalleşmenin tüm sektörlerde baş döndürücü gelişmelere sebep olduğu bir dönemde, kadın girişimcilerin iş dünyasında aktif rol oynamasına katkıda bulunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Fikirlerini uygulama fırsatı bulan kadın girişimciler çoğaldıkça toplumsal refahın da büyüyeceğine inanıyoruz.” 

Girişim Öncüleri ile 464 kadın girişimci eğitim aldı 

Kadınların dijital pazarlama, dijital araç kullanımı, tasarım odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesini, kooperatif kurma adımlarıyla ilgili deneyimlerinin artırılmasını ve girişimlerinin desteklenmesini amaçlayan proje kapsamında, 464 kadın girişimci 40 saatlik eğitim aldılar. 

Girişim Öncüleri Projesi çerçevesinde katılımcılar bir ay süren Girişime Artı Değer Ideathonu’nda Dijital Pazarlamanın Temelleri ve Tasarım Odaklı Düşünme, Figma, Canva ve Pawtoon, Google Sites, Dijital Pazaryerlerine Giriş, Facebook, Instagram ve YouTube Reklamları gibi konulardaki eğitimlerden faydalandılar. Ideathon programına seçilen ilk 10 iş fikri 2 haftalık mentorluk programına dahil oldu. Mentorluk programı kapsamında 10 ekip mentorlarla birlikte çalışma ve iş fikirlerini geliştirme fırsatı buldu. 

 

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