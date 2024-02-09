Alaaddin-Fatma Ergün çifti dillere destan bir düğünle dünyaevine girdiler

Düğüne sanat, iş, cemiyet, basın dünyasının yoğun ilgi gösterdiği kaçmazken Burçak Atalık ve Fatma Ergün’ün kıyafetlerini yakın dostları ünlü modacı Selma Oruç ve kızı Aslı Şener’in elinden çıkarken geceye başta Seda Sayan eşi Çağlar Ökten olmak üzere Esra Özmen, Maral-Tolga-Muhammed Aykut kardeşler, Kurtuluş Kuş ve eşi Nezaket Şimşek, Onur Özsert, modacı Faruk Karataş, iş insanları Yasin Kadıoğlu, Güven Yüreği ve MK Burçak Gayrimenkul ,Elvan Karapehlivan dahil olmak üzere birçok tanınmış sima katıldı.

Düğün öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan emlak kraliçesi MK Burçak Gayrimenkul kurucusu ve Villa Palace kurucu ortağı Burçak Atalık’a Seda Sayan hayranlığı ve kendisine hediye ettiği değerli yüzüğün sorulması üzerine Burçak Atalık soruyu mütevazi bir şekilde geçiştirdi.

Gece hakkında kısa bir açıklama yapan MK Burçak Gayrimenkul kurucusu ve Villa Palace kurucu ortağı Burçak Atalık “Bu düğün için çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bu düğünün burada olmasında Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten’in büyük payı var. Çiftimizin bizimle tanışmasını sağladılar. MK Burçak Gayrimenkul sponsorluğunda Elvan Karapehlivan ile ortak bir şirketimiz olan Villa Palace’ta güzel bir organizasyona imza atıyoruz. Bu gece için çok yoğun bir program hazırladık. Kına gecesini de biz yapmıştık. Düğün için unutulmayacak sürprizlerimiz var. ” diyerek duygularını ifade etti.



Gecede Villa Palace kurucu ortaklarından Elvan Karapehlivan’da yaptığı kısa açıklamada “Yaklaşık bir yıldır hem can dostum hem ortağım olan Burçak Atalık ile Villa Palace’ta organizasyon hizmetleri veriyoruz. Güzel giden bir iş ortaklığımız var ve bundan dolayı çok mutluyuz. Büyük organizasyonlara imza attık ve biz buna iki kadının gücü diyoruz” dedi.



Düğüne eşi ile birlikte katılan ünlü sanatçı Kurtuluş Kuş “Evlendim ve çok mutluyum. Tabi ki bunu eşime borçluyum. Bu gece Alaaddin kardeşimin düğünü için buradaydık. Çok güzel bir düğün oldu. Sağ olsun kendisi de benim düğünümde beni yalnız bırakmamıştı” dedi.

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