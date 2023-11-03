  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Aksiyon harikası ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman yayınlandı

20th Century Studios imzalı destansı seri ‘Maymunlar Cehennemi’, yepyeni filmi ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ ile geri dönüyor. Wes Ball’un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 24 Mayıs 2024’te tüm dünyada vizyona girecek filmden ilk fragman yayınlandı.   

Aksiyon harikası ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman yayınlandı

İlk filmi 1968 yılında sinemaseverlerle buluşan ve sinema tarihinin aksiyon türündeki en önemli serileri arasında yerini alan ‘Maymunlar Cehennemi’ fırtınası, ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman paylaşıldı. ‘Maze Runner’ üçlemesine imzasını atan Wes Ball’un yönettiği film, Sezar’ın saltanatını takip eden birkaç neslin gelecekte, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyaya seyircileri davet ediyor.  

Aksiyon harikası ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman yayınlandı

24 Mayıs 2024’te vizyona girecek filmde yeni bir zalim maymun lideri imparatorluğunu kurarken genç bir maymun, geçmiş hakkında her şeyi sorgulamasına ve hem maymunlar hem de insanlar için geleceği tanımlayacak seçimler yapmasına neden olacak dokunaklı bir yolculuğa çıkıyor.  

Aksiyon harikası ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’ filminden ilk fragman yayınlandı

Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon ve William H. Macy’nin başrollerini paylaştığı ve senaryosunu Josh Friedman ile Rick Jaffa, Amanda Silver ve Patrick Aison’un kaleme aldığı ‘Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık’, seyircileri 24 Mayıs’tan itibaren aşina oldukları kadar bambaşka bir serüvenin merkezine davet edecek. 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı
  Magazin

Nazan Öncel yaşadığı mutluluğu paylaştı

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz
  Magazin

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'ten kasımda bikinili poz

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı
  Magazin

Deniz Seki sahnede gözyaşlarına hakim olamadı

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü
  Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait lüks araçlar emniyet müdürlüğüne götürüldü

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber
  Magazin

Mert Yazıcıoğlu'ndan hayranlarını korkutan haber

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünü paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminden yeni kareler
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in başrolünü paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminden yeni kareler