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Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

Ressam Akın Ekici’nin Infinite Circle (Sonsuz Döngü) isimli on sekizinci kişisel sergisi Nişantaşı Atiye Sokak’ta bulunan The  Best Art Gallery’de 12 Aralık'ta yapılan VIP ön gösterim sonrası 13 Aralık'ta açıldı.

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

Küratörlüğünü, Akın Ekici’yi yurt dışı sergilerinde de temsil eden Yıldız İbram ve Prof. Dr. Uğur Batı’nın müştereken yapmış oldukları sergide sanatçının farklı teknik ve geniş ürün yelpazesi ile hazırladığı son dönem işlerinden oluşan 23 eseri sergileniyor. 

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

Serginin VIP ön gösterimine Sanatçının annesi Emine Ekici, eşi Sibel Ekici, oğlu Emre Ekici,  duayen magazin gazetecisi Salih Keçeci, ünlü şarkıcı İsmail Özkan ve eşi Esra Özkan, iş insanı ve yapımcı Adil Şentekin , Zuhal Mansfield , Ömer Abacı, Yusuf Eskenezi, Murat Keloğlu ve eşi Vildan Keloğlu, ünlü oyuncu Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy , Avukat Ümit Hergüner, Avukat ve Yazar Meltem Kurtulan, ünlü Küratör Denizhan Özer ve Barış Erbil  gibi isimlerin yanında  iş, medya, sanat ve cemiyet hayatından bir çok tanınmış kişi katıldı. 

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

Ressam Akın EKİCİ Infinite Circle (Sonsuz Döngü) ismiyle açmış olduğu sergisinin ana temasını özetle şu şekilde ifade etmektedir. 

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

“Biliyoruz ki evrende her varlık bir döngü eylemi içindedir. Maddenin en küçük yapı taşı olan atom, içinde elektronların sürekli döndüğü bir bulut ve çekirdekten oluşur. Böylece madde en temel birimi ile dönmekte olduğu gibi evrendeki tüm varlıklar, yıldızlar ve gezegenler de dönmekte, sonra da aslına ulaşmaktadır. Bir’den sonsuza, sonsuzdan tekrar Bir’e geri dönüşü sağlayan bir döngü kâinatın temek varlık kuralıdır. İnsan, tüm canlılar ve doğa da sürekli bir döngü içindedir. Kendimizi ve evreni kavrayabilmek, döngüyü kavramakla gerçekleşir. İşte gelenek ve modern de bu döngünün ayrılmaz bir paçasıdır, dünün geleneği bugün moderni, bugünün moderni yarının geleneği haline gelir. Çok katmanlı kalın boyanın spatula ile işlenmesi suretiyle elde ettiğim tekniğimle bu değişmez sonsuz döngü kavramını eserlerimde ifade etmeye çalışırım. Her bir katmanda madde, insan, gelenek ve modern vardır.” 

Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’

Sergi 4 Ocak 2025 tarihine kadar The Best Art Gallery’de sanatseverlerce izlenebilecek.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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