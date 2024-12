Akın Ekici’den ‘Sonsuz Döngü’ Ressam Akın Ekici’nin Infinite Circle (Sonsuz Döngü) isimli on sekizinci kişisel sergisi Nişantaşı Atiye Sokak’ta bulunan The Best Art Gallery’de 12 Aralık'ta yapılan VIP ön gösterim sonrası 13 Aralık'ta açıldı.