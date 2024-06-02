 'Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı! Dizilerde neden yer almıyor?

Oyuncu Pelin Sönmez, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Oyuncu, "Daha çok yurt dışındayım. Gidip geliyorum yurt dışına. Oyunculuğu aktif olarak yapmıyorum. Dizilerde çalışma hayatı yoğun...
Küçük yaşlarda dört sene dizi yaptım, o dönemlerim neredeyse işle geçti. 'Bulanık' diye bir sinema filmi çekmiştim, yeni vizyondan kalktı. Psikolojik-gerilim filmiydi. Her sene bir sinema filmi yapmaya çalışıyorum" dedi.
Sönmez, "Özel hayatınızda değişiklik olacak mı?" sorusuna, "Evet olabilir" yanıtını verdi. Oyuncunun, kolyesi dikkat çekti.
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