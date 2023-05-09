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Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Basketbol takımının kaptanı olan Ege Sungur'u, Ahu ve Suat Sungur çifti yalnız bırakmıyor. İşte haberin detayları...

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Erenköy Işık Spor Kulübü basketbol takımının kaptanı olan Ege Sungur'u, Ahu ve Suat Sungur çifti yalnız bırakmıyor.

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Takımdaki lakabı Duvar olan ve arkadaşları tarafından çok sevilen 18 yaşındaki Ege Sungur, 9 yaşından beri profesyonel olarak basketbol oynuyor.

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Yoğun programlarından fırsat buldukça oğullarının her maçını tribünde izlemeye özen gösteren Sungur çifti, oğulları Ege'nin basketboldaki başarısı ile gurur duyuyor.

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

Türkiye Şampiyonası Ligi'nde şu an sekizinci sırada olan ve ilk dörde girme mücadelesi veren Ege için Sungur çifti; tribünlerde birer amigoya dönüşerek oğullarını hiç yalnız bırakmıyor.

Ahu ve Suat Sungur çifti oğlu Ege için amigoluk yapıyor

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