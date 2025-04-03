Ahmet Mattia Minguzzi’nin anne ve babası Katarsis’e konuk oldu

Uzman Psikolog ve yazar Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis bu hafta Ahmet Mattia Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi’yi ağırladı. Ahmet’in anısını ve hikayesini paylaştıkları, başka Ahmetler olmaması için adalet arayışlarını dile getirdikleri programda, acılı anne ve baba bebeklikten ilk çocukluğa kadar Ahmet’i anlattı.

“Benim için ayakta durmak çok zor ben yas sürecine bile giremedim, bir tane Ahmet kaybettim ama binlerce Ahmetim var. Bir mucize getirmişim bu dünyaya insanlar da şimdi bunu görüyorlar, onun ışığını görüyorlar.” diyen Yasemin Minguzzi, 10 Nisan’daki duruşma öncesinde “Davada ne sonuç çıkarsa çıksın bana oğlumu getirmeyecek” sözleriyle acısını dile getirdi. Ahmet’in bıçaklandığı günü gözyaşlarıyla anlatan anne, “Bu işin peşini bırakmayacağım. Hak ettikleri cezayı bulsunlar ondan sonra bir nebze rahatlayacağım. Ben şu an araftayım rüyadayım, hiçbiriniz bana gerçek gelmiyorsunuz” sözleriyle izleyenlerin kalplerine dokundu.

Baba Andrea Minguzzi ise “Ahmet melek oldu. Ahmet bir misyon verdi bize, elimizde sadece bu kaldı. Bir çocuk bile kurtarabilirsek mutlu oluruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

Gökhan Çınar program sırasında ailenin bir ricasını izleyenlerle paylaşarak, “Haber yapalım, onu anlatalım ama şiddeti yaygınlaştırmayalım. Babanın hepimizden tek bir ricası var, olay anının videosunun daha fazla kullanılmamasını istiyorlar. Şiddetin o anların görüntülerini sürekli göstermenin hiç kimseye faydası yok” dedi.

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