Ağacın altında kalan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesi veriyor

Oyuncu İbrahim Yıldız (27), Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.



Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.