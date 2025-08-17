  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ağacın altında kalan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesi veriyor

Ağacın altında kalan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesi veriyor

Ağacın altında kalan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesi veriyor

 

Oyuncu İbrahim Yıldız (27), Kartal'da şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

Ağacın altında kalan İbrahim Yıldız yaşam mücadelesi veriyor
Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı belirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İpek Kıraç babası İnan Kıraç ile barıştı! Duygularını paylaştı
  Cemiyet

İpek Kıraç babası İnan Kıraç ile barıştı! Duygularını paylaştı

Gamze Erçel'in ailece Bodrum tatili
  Magazin

Gamze Erçel'in ailece Bodrum tatili

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin Bodrum pozu
  Magazin

Hande Soral ile İsmail Demirci'nin Bodrum pozu

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur miras davasıyla ilgili akrabalarına mesaj gönderdi!  
  Magazin

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur miras davasıyla ilgili akrabalarına mesaj gönderdi!  

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, trafik kazası geçirdi
  Gündem

Survivor yarışmasıyla tanınan Almeda Baylan, trafik kazası geçirdi

Yeni tarzıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'dan değişim itirafı!
  Magazin

Yeni tarzıyla dikkat çeken Özge Ulusoy'dan değişim itirafı!