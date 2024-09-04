Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya evlendi.



Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle



hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altunkaya babası Murat Altunkaya, amcaları



Murtaza ve Mehmet Altunkaya ile objektife poz verdi.

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