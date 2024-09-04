Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya evlendi.
Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle
hatıra fotoğrafı çektirdi.
Altunkaya babası Murat Altunkaya, amcaları
Murtaza ve Mehmet Altunkaya ile objektife poz verdi.
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