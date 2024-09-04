  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi! İşte detaylar...

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya evlendi.

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!
Altunkaya, nikah sonrası ailesiyle

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!
hatıra fotoğrafı çektirdi.

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!

Altunkaya babası Murat Altunkaya, amcaları

Acun Ilıcalı ile evlenen Ayça Çağla Altunkaya nikah sonrası ailesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi!
Murtaza ve Mehmet Altunkaya ile objektife poz verdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!
  Magazin

Yılmaz Erdoğan'ın sol hali şaşırttı!

Burcu Özberk Mikonos tatiline devam ediyor!
  Magazin

Burcu Özberk Mikonos tatiline devam ediyor!

Dünyaca ünlü koç Ivana Chubbuck İstanbul’a geliyor!
  Hayatın İçinden

Dünyaca ünlü koç Ivana Chubbuck İstanbul’a geliyor!

Nurcan Başpınar Adalar'da sahne aldı
  Magazin

Nurcan Başpınar Adalar'da sahne aldı

Hande Yener'e pankart sürprizi!
  Magazin

Hande Yener'e pankart sürprizi!

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!
  Magazin

Acun Ilıcalı ile evlenecek Ayça Çağla Altunkaya hazırlık sürecini paylaştı!