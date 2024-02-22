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Açılışı Blok3 yaptı

İstanbul Şişli’de bulunan “Bedroom” isimli eğlence mekanı eğlence severlere kapısını Blok3 ile beraber açtı.

Açılışı Blok3 yaptı

Necati Şekergümüş’ün ev sahipliğinde Mert Sonul ve Emre Ağyıldız’ın işletmesini yaptığı “Bedroom Clup”te muhabirlerle sohbet eden Hakan Aydın, “Şükürler olsun ki son 50 konserdir sold out yapıyoruz, beni seven herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 

Her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekleyen Hakan Aydın, sevenlerine albüm müjdesini verdi: 15 şarkılık bir albüm çıkaracağız, her insanın kendisini bulabileceği tür şarkılar mevcut, son rötuşları kaldı, sevenlerim Blok’un her karakterini farklı farklı görebilecekler. Geçtiğimiz günlerde, Nilsu Berfin Aktaş ile görüntülenen Aydın, muhabirlerin Yeni şarkısı “Güzel ve İddialı”yı Nilsu Hanım’a yazdığı hakkında soruların üzerine utanç duyan Blok, “Sahneye çıkmam lazım” diyerek teşekkür etti.

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