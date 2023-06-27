Açık hava sineması Zorlu’da

Zorlu Center, bu yıl Atelier Gelarto sponsorluğunda sinemaseverlere özel bir yaz programı hazırladı. 13 Temmuz’a kadar sürecek Açık Hava Sineması’nda, sinemaseverler her Salı ve Perşembe günü saat 21.00’da açık havada film izlemenin keyfini yaşayacaklar.

Sarsıcı bir planın kalbindeki üç arkadaşın filmi ‘Amsterdam’ 4 Temmuz Salı, 1966 yılında düzenlenen Le Mans 24 Saat Yarışı’nın gerçek hikayesini konu alan ‘Asfaltın Kralları’ 6 Temmuz Perşembe, Rock 'N' Roll müziğin kralı” Elvis Presley'nin hayatını konu alan ‘Elvis’ 11 Temmuz Salı, tanrıları yok etmeye and içen Gorr the God Butcher'a karşı zorlu bir mücadeleye girişen Thor'un hikayesini konu alan ‘Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü’ 13 Temmuz Perşembe akşamı sinemaseverlerle buluşacak.

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