AASSM'de yeni yıl coşkusu Fuat Güner sahnedeydi

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; Ünlü pop ve rock grubu MFÖ’nün solistlerinden Fuat Güner, “MFÖ Şarkıları” konseriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) sahne aldı.

Güner’in sahne performansı ve ekibinin uyumu, İzmirlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, AASSM’nin açılışının 17. yılını ve yeni yılı İzmirlilerle birlikte düzenlenen özel konserle kutladı.

Efsane grup MFÖ’nün usta müzisyeni Fuat Güner, MFÖ’nün hafızalara kazınan şarkılarının yanı sıra dünyanın “Oldies But Goldies” klasikleri arasından seçilen özel repertuarıyla izleyicilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Kendi bestelerini de seslendiren Fuat Güner’e konserde solist Zeynep Doruk eşlik etti. Güner, “Sakın Gelme”, “Olmuyor Olamıyor”, “Sevdim Bir Kere”, “Still Got The Blues”, “Bazen Sude”, “Mecburen”, “Stand By Me”, “Yolun Başı”, “Yalnızlık Ömür Boyu İstedim”, “Güllerin İçinden” ve “Vurgun Yedim” gibi sevilen şarkıları seslendirdi. Usta sanatçı, salonu dolduran müzikseverlerden ayakta alkış aldı.

İzmir Marşı ile konser sona erdi Efsane grup MFÖ, 7’den 70’e her kuşağa hitap eden, Türk müzik tarihine damga vurmuş eserleriyle hafızalarda yer alırken, grubun yaşayan efsanesi Fuat Güner’in sahnedeki performansı ve ekibinin uyumu konserde renkli anlar yaşattı. Özel repertuarın paylaşıldığı gecede konser, İzmirlilerin büyük bir coşku ve gururla hep bir ağızdan eşlik ettiği İzmir Marşı ile sona erdi

