 A List Communication kurucusu Nurbanu Güney: İletişimde yeni dönem hikâye anlatıcılığı

Halkla ilişkiler dünyasında dikkat çeken çalışmalara imza atan A List Communication kurucusu Nurbanu Güney Elbir, iletişim stratejilerinin dönüşümüne dikkat çekti.

Medya kökenli bir iletişimci olarak sektöre farklı bir perspektif kazandırdığını belirten Güney Elbir, “Geleneksel PR anlayışı yerini hikâye anlatıcılığına bırakıyor. İnsanlar yalnızca haber değil, duygu ve gerçeklik görmek istiyor” dedi. Sanat ve eğlence dünyasında birçok isimle çalışan Nurbanu Güney Elbir, özellikle dijital platformlarda görünürlüğün doğru stratejiyle yönetilmesi gerektiğini vurguladı. A List Communication çatısı altında yürütülen projelerle gündem yaratmayı başaran Güney Elbir, yeni dönemde iletişimin en önemli gücünün “samimiyet ve sürdürülebilirlik” olduğunun altını çizdi.

