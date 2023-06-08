90’lı yılları yeniden yaşattı

Yaşar’ın konserine dakikalar kala hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava kapısının önünde uzun kuyruklar oluştu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı “Annem,eşim ve oğlum burada o yüzden çok mutluyum. Onları konserde görünce bir güç,enerji alıyorum. Böyle büyük konserlerde yanımda oluyorlar. Buranın havası çok başka…Bir tarafta Boğaz diğer tarafta seyirci…” sözlerine yer verdi.

KURUÇEŞME SEYİRCİSİNE SÜRPRİZ

Ünlü sanatçının müzikseverlere gülümseten bir sürprizi vardı. Yaşar’ın yerine açılışı 10 yaşındaki oğlu Kerem yaptı. “Bugün babamı sunmak için sahneye çıktım.” sözlerinin ardından mikrofonu babasına devretti. Alkış yağmuruna tutulan baba-oğul Kuruçeşme Açıkhava seyircisinin gönlünü fethetti.

YAŞAR’LA AŞIKLAR GECESİ!

Romantik aşk şarkılarının, Türkçe popunun kadife sesli yorumcusu, konserine ‘Cezayir Menekşesi’ isimli şarkısıyla başladı. Konserin ilerleyen dakikalarında ‘Kumralım’dan ‘Aldanırım’a, ‘Sebepsiz Fırtına’dan ‘Birtanem’e kadar dillere pelesenk olan şarkılarını seslendiren sevilen sanatçı, boğazın kıyısında adeta 90’lar rüzgarı estirdi. Yaşar hayranları, geçmişten günümüze uzanan şarkılarla oluşturulan repertuvarı dinlemeye doyamadı.

Yaşar, yaklaşık 3 saatlik performansı boyunca unutulmaz şarkılarına sevenlerini ortak ederken hayranlarından oluşan dev korosu zaman zaman alkışlarıyla tempo tutarak ünlü sanatçıya eşlik etti. 90'lı yıllara olan özlemi gideren ünlü sanatçı, hayranlarına unutulmaz anılar bıraktı.

FİNALDE BİS YAPTI

Boğazın kıyısında güçlü sesi ve sahne performansıyla unutulmayacak müzik şölenine imza atan Yaşar, konserinin finalinde yoğun istek üzerine bir kez daha sahneye dönerek bis yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.