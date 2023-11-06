 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ve ilk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer,

22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayarak birlikte kaldığı sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini itiraf etti.

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