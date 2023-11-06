  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı. İşte detaylar...

78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ve ilk evliliği ihanet yüzünden biten 78 yaşındaki usta oyuncu Zerrin Sümer,

 78 yaşındaki oyuncu Zerrin Sümer evlendiğini açıkladı

22 yıldır gözlerden uzak aşk yaşayarak birlikte kaldığı sevgilisiyle 8 ay önce evlendiğini itiraf etti.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!
  Magazin

Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çiftinde flaş gelişme!

Duygularımı belli ederim
  Magazin

Duygularımı belli ederim

Zekeriya Çetin’in ilk romanı “Uzun Zaman Önce” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı
  Kültür - Sanat

Zekeriya Çetin’in ilk romanı “Uzun Zaman Önce” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu
  Cemiyet

Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Murat Aslan'dan aşk pozu

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!
  Magazin

Gonca Vuslateri mutfağa girdi! Yaşadıklarını anlattı!

Gülben Ergen’den gönderme: Göğsümde çok yılan taşıdım
  Magazin

Gülben Ergen’den gönderme: Göğsümde çok yılan taşıdım