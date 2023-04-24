 600 milyon liralık miras için kılıçlar çekildi!

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Dedeman Holding'in patronu Murat Dedeman, 2019 yılında kalp krizi geçirip vefat etti. Dedeman'dan geriye kalan 600 milyon liralık servet, mirasın varislerini karşı karşıya getirdi. Dedeman Holding'in başına ünlü iş insanının diğer evliliğinden olan oğlu Rıfat Dedeman ile kızı Banu Dedeman geçti. Merhum iş insanın son eşi Sevda Dedeman ile 2017'de boşandığı eşi Olga'dan olan kızı Sofia Dedeman bir süre önce mirastan mahrum bırakıldıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu.



Dedeman Holding'i artık merhum iş insanının ilk evliliğinden olan çocukları Rıfat ve Banu Dedeman yönetiyor.

"ŞİRKETE GİREMİYORUZ"

Sevda Dedeman ve Sofia, Murat Dedeman tarafından kendilerine tahsis edilen araçların alınmak istendiğini, doğal gaz aboneliklerinin iptal edildiğini ve Dedeman Holding ile diğer şirketlere girişlerinin engellendiğini iddia etmişti. İkili, son olarak avukatları Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla Dedeman Holding'in tasfiyesini ve şirkete kayyum atanmasını talep etti. Şirketin feshi davası İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. İkili, son olarak avukatları Osman Hacıbekiroğlu vasıtasıyla Dedeman Holding'in tasfiyesini ve şirkete kayyum atanmasını talep etti. Şirketin feshi davası İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

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