  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! Küçük İbo bakın ne işle uğraşıyor?

39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! İşte detaylar...

39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! Küçük İbo bakın ne işle uğraşıyor?

Yıllar önce Küçük İbo olarak sanat dünyasına damga vuran İbrahim Küçük, seneler sonra Nişantaşı City's'de ortaya çıktı. Amerika'ya programa gittiğini söyleyen şarkıcı, "İki ay önceydi. Güzel konser oldu. Yılbaşında Almanya'da olacağım. Yeni yıldan sonra şarkım gelecek" dedi.

39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! Küçük İbo bakın ne işle uğraşıyor?
ARABESK ÖLMEZ
Genç neslin arabeske ilgisine Küçük, "Arabesk ölmez. Hepimiz dinliyoruz. Ne kadar eğlensek bile dönem içerisinde arabesk saati oluyor. Arabesk bizi anlatıyor" diye konuştu.

39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! Küçük İbo bakın ne işle uğraşıyor?

ZAMAN ZAMAN FİKİRLERİNİ ALIYORUZ
"Künefe salonu işletiyorum" diyen Küçük, "Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. İbrahim Tatlıses ile görüştüklerini söyleyen şarkıcı, "Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi
  Magazin

Ezgi Mola oğlu Can ile ilk kez görüntülendi