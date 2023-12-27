39 yaşındaki İbrahim Küçük yıllar sonra ortaya çıktı! Küçük İbo bakın ne işle uğraşıyor?

Yıllar önce Küçük İbo olarak sanat dünyasına damga vuran İbrahim Küçük, seneler sonra Nişantaşı City's'de ortaya çıktı. Amerika'ya programa gittiğini söyleyen şarkıcı, "İki ay önceydi. Güzel konser oldu. Yılbaşında Almanya'da olacağım. Yeni yıldan sonra şarkım gelecek" dedi.



ARABESK ÖLMEZ

Genç neslin arabeske ilgisine Küçük, "Arabesk ölmez. Hepimiz dinliyoruz. Ne kadar eğlensek bile dönem içerisinde arabesk saati oluyor. Arabesk bizi anlatıyor" diye konuştu.

ZAMAN ZAMAN FİKİRLERİNİ ALIYORUZ

"Künefe salonu işletiyorum" diyen Küçük, "Zaman zaman gidiyorum. Daha çok müziğe yoğunlaştık. Kendi halimde yaşamaya çalışıyorum" şeklinde konuştu. İbrahim Tatlıses ile görüştüklerini söyleyen şarkıcı, "Küslük söz konusu değil. Halen ondan öğreneceklerimiz var. Zaman zaman fikirlerini alıyoruz. İbrahim Tatlıses tartışılmaz büyük sanatçı ve ses" dedi.

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