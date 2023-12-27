  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında 35 yıllık hasret sona erdi, mutluluk gözyaşları sel oldu…

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Tek bir gençlik fotoğrafı ile çıktığı yolda, yaklaşık 35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesinin biyolojik ailesini Esra Erol yarım saatte buldu!

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yonca Birol, 11 yaşında iken bakımevine yerleştirilen, yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası annesi ile stüdyoya geldi. 2 çocuk sahibi Yonca’nın da hayat hikayesi annesi gibi zorluklarla doluydu..Yonca, “11 yaşında annemden ayrılmak zorunda kaldım. Hamileyken bir rüya gördüm. Annem bana ‘beni bul’ diyordu. 2016 yılında annemi tekrar buldum” dedi. Yonca, annesinin 1993 - 1994 yılları arasında İzmir otogarında babası tarafından terk edilmiş halde 20’li yaşlarındayken bulunduğunu ve ilk günden beri “Adım Fatma” dediğini söyledi.

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Türkiye’nin izlenme rekorları kıran gündüz kuşağı programı Esra Erol’da programına dakikalar içinde ihbarlar yağdı. O ihbarlardan biri Yonca’nın annesinin gerçek ailesiydi. Gülay Hanım canlı yayına bağlandı, “Ben Fatma’nın tüm ailesini tanıyorum, görümcesiyim. Biz onu öldü biliyorduk.” dedi. Yonca’nın annesinin adının Fatma olduğu, Özlem adında evli bir kızının olduğu, 2 kız, 2 erkek kardeşinin olduğu ortaya çıktı. Gülay Hanım “Biz zaten sizin programınıza Fatma’yı bulmak için katılacaktık. Ancak benim engelli kızım olduğu için katılamadık.” dedi. Fatma Hanım’ın annesi Müberra Hanım ve babası Ali Bey’in öldüğünü söyledi. Fatma Hanım, duygularını dile getiremese de kardeşlerinin ismini duyduğunda mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yonca’nın babası tarafından bir otogarda terk edilmiş halde bulunan ve senelerce bakımevinde kalan Fatma Hanım ve kızı Yonca yarın 16.20’de ATV ekranlarında Esra Erol’da ailesi ile kavuşacak. Gözyaşları sel olacak!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!
  Magazin

Ünlü şarkıcı Züleyha soluğu doktorda aldı!