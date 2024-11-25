31 yıl sonra yeniden sahneleniyor

Sahnelendiği ilk günden itibaren uzun yıllar kadınların sesi olmaya devam eden “Kadınlık Bizde Kalsın” oyunu, güncellenen metni ve yeni adıyla 31 yıl sonra yeniden perde açmaya hazırlanıyor. Geçen yıllar kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddettin, tacizin, istismarın önüne geçemezken usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, daha özgür ve daha eşit yarınlar ümidiyle tekrar seyirciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan’ın, “Sevme Beni” adlı yeni bir skeç ve bir şarkı da ekleyerek güncel bir dille yeniden kaleme aldığı “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni” oyunu, Vigor Kültür Sanat ve Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nun ortak yapımı olarak sahneye taşınıyor. Oyuna adını da veren “Sevme Beni” skecinde “Sen iyi bir çocuğa benziyorsun... Ama hepiniz bir ara iyi çocuklardınız. Biz kadınlar... Artık hiçbirinizin bizi sevmesini istemiyoruz... İnsan gibi sevmeyi öğreninceye kadar. Çünkü tek bildiğiniz şey sahip olmak. Ben özgür bir bireyim aslanım, bana kimse sahip olamaz. Hadi git yoluna şimdi... Git kardeşim git. Git... Sevme beni,” sözleri dikkat çekiyor.

İlk çağlardan bu yana “kadın olma” sorunlarını, komik olduğu kadar derinlikli bir dille anlatan kabare türündeki “Kadınlık Bizde Kalsın-Sevme Beni”, tüm Türkiye’deki kadınların hikâyelerini bir İstanbul siluetinde sahneye taşıyor. Oyunda, Yasemin Yalçın’la birlikte sahneyi İlyas İlbey, Eylül İlbey, Cenk Tunalı, Sertaç Akkaya, Deniz İnanç, Yağmur Sevgi Koysal ve Yasemin Çıtak paylaşıyor. Müziklerini Çiğdem Erken’in bestelediği oyunun dans koreografisi ise, Yasemin Yalçın - İlyas İlbey çiftinin kızı Eylül İlbey’in imzasını taşıyor.

“Kadınlık Bizde Kalsın - Sevme Beni” oyunu, 6 Aralık 2024 Cuma akşamı saat 20.30’da Trump Sahne’de gerçekleşecek prömiyerinin ardından farklı şehirlerde tiyatro seyircisiyle buluşmaya devam edecek. Oyunun biletleri Biletix’ten, BuBilet’ten ve BiletiniAl’dan temin edilebilir.

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