23 yıl sonra İbrahim Tatlıses ile barışan Asena'da çarpıcı açıklamalar

Asena, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı.

Sahne sonrası soruları yanıtlayan Asena'ya 23 yıldır küs olduğu İbrahim Tatlıses ile televizyonda yayınlanacak bir programda bir araya geldiği hatırlatılınca, "Bu benim geçmişimle yüzleşmem. Defterleri kapatmam. Asena’yla birlikte yenilenmiş bir şekilde hayatına devam etmekti. Beni kendimle hesaplaşma yaptım, defterleri kapattım. Asena’nın daha olgun daha derinden gelişine zemin hazırladım” dedi. Asena, "İbrahim Tatlıses’le 23 yıl sonra ilk karşılaştığınızda neler hissettiniz?" sorusuna, "Ben Asena’yı orada temsil ettim. Asena’nın geçmişiyle yüzleşip, o kısmı rahat atlatması ve onun yenilenmesi bu döngünün üzerimden gitmesini, hesaplaşmayı kapatmak istedim. Asena’nın tamamlanmasını sağladım” yanıtını verdi.



Duygusal anların yaşandığı hatırlatılınca Asena, "Asena’ya duygusaldım. Asena’ya 20 sene boyunca sabırla verdiği emekler ve yüklerin dönüştürülmesinin peşindeydim. Benim bütün duygusallığım oydu” dedi. Silahlı saldırıya uğrayıp sakat kalma ihtimalinin olduğu hatırlatılmasına Asena, "Ben bunları kapattım, artık. Şimdi daha derinden daha olgun bir şekilde devam ediyorum” dedi. Asena, "Çekimler sonrası neler yaşadı?" sorusuna, "Sonrası profesyonelliğim ve kendime olan saygım” yanıtını verdi. Asena, "Bir daha sizi yan yana görür müyüz?" sorusuna, "Dediğim gibi ben tamamlamam gereken şeyi tamamladım. Bundan sonrası artık Asena’nın evrenin ona çizdiği yolda yürümek. Ben defteri kapattım, artık kendi yoluma bakacağım” diye cevap verdi. Asena, "Bunca yıldan sonra siz neler düşündünüz peki?", "Hiçbir şey düşünmedim açıkçası. Oradaki süreç Asena’nın yenilenip toparlanması, yüzleşmesiydi” cevabını verdi. Asena, "Asena sırtındaki yüklerden kurtuldu mu?" sorusuna, "Hesabımı kapattım, yoluma devam ediyorum” diye cevap verdi.

