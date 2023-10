2023 Miss and Mr. Fashiontv seçildi Türkiye'nin en prestijli star yarışmalarından biri olan “2023 Miss and Mr. Fashiontv” yarışmasının kazananları belli oldu. Kuruçeşme’deki Oligark İstanbul’da düzenlenen ve Fashiontv Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat’ın ev sahipliğini yaptığı gecede, 22 yaşındaki Bircan İclal Okur ile 21 yaşındaki Burkay Turgut birinci seçilerek 2023 Miss and Mr. Fashiontv ünvanı aldılar. Jüri koltuğunda ise ünlü isimler yer aldılar.