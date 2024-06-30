19 gün önce boşanan Onur Atilla şarkıcı Nez'le aşkını ilan etti

'Güldür Güldür Show'da yer alan Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile dünyaevine girmişti.



Çift, 19 gün önce boşanmıştı.



Atilla, 19 gün sonra şarkıcı Nez ile aşkını Instagram'dan ilan etti.

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