19. Akbank Kısa Film Festivali ‘Forum Senaryo Yarışması’ finalistleri ve ‘Perspektif’ bölümü gösterim seçkisi açıklandı

Türkiye’de kısa film alanında etkin bir platform oluşturan; bu yıl hem Akbank Sanat binasında hem de çevrimiçi olarak düzenlenecek olan festivalin yarışma bölümlerine 71 ülkeden toplam 2237 kısa film başvurdu.
Yeni tarihleri 2-12 Mayıs 2023 olarak duyurulan 19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Forum: Senaryo Yarışması’nda; ön seçici kurul değerlendirmeleri sonucunda 8 senaryo finalist olarak belirlendi. Finale kalan proje sahipleri festival sırasında jüri üyeleri oyuncu Merve Dizdar, yönetmen Emre Kayiş ve oyuncu-oyun yazarı Berkay Ateş’e sunum yapacaklar.
19. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında yer alan ‘Perspektif’ bölümünde ise Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden toplam 49 başarılı kısa film yer alıyor.
‘Forum’ Senaryo Yarışması Finalistleri
Suzan Oğlu ve Sibel
Manolya Maya
Deliler Köyü
İpek Karan
Kudret
Mehmet Oğuz Yıldırım
Blues Brothers
Aziz Alaca
Çetin’in Olağan Hikâyesi
Elçin Engin
Face ID
Enes Yıldız
Rüyası Ömrümüzün Çünkü Eşyaya Siner
Koray Arıgümüş
Neredeyse Kesinlikle Yanlış
Cansu Baydar
'Perspektif' Bölümü Filmleri
Will You Look At Me
Yönetmen: Shuli Huang
Cherries
Yönetmen: Vytautas Katkus
Affricate
Yönetmen: Anna Gyimesi
Tria
Yönetmen: Giulia Grandinetti
Bergie
Yönetmen: Dian Weys
On Xerxes’ Throne
Yönetmen: Evi Kalogiropoulou
Garrano
Yönetmen: David Doutel, Vasco Sá
45th Parallel
Yönetmen: Lawrence Abu Hamdan
Reginetta
Yönetmen: Federico Russotto
68.415
Yönetmen: Antonella Sabatino, Stefano Blasi
The Sower of Stars
Yönetmen: Lois Patiño
Further and Further Away
Yönetmen: Polen Ly
File
Yönetmen: Sonia K. Hadad
About Me
Yönetmen: Ali Asgari
Amok
Yönetmen: Balázs Turai
Scarce
Yönetmen: Gabriela Meirelles, Clara Anastácia
Whatever Moves is Alive
Yönetmen: Noémie Marsily
British Boys
Yönetmen: Marcus Curvelo
Sirens
Yönetmen: Ilaria Di Carlo
Sonnenstube
Yönetmen: Davide Palella
Sapling
Yönetmen: Lorenzo Fabbro, Bronte Stahl
Spring Roll Dream
Yönetmen: Mai Vu
The Passerby
Yönetmen: Hannah Letaïf
Memoir of a Veering Storm
Yönetmen: Sofia Georgovassili
Once War Is Over
Yönetmen: Simone Massi
Desert Lights
Yönetmen: Katherina Harder
Made of Flesh
Yönetmen: Florence Rochat & Séréna Robin
Adjustment
Yönetmen: Mehrdad Hasani
Fraktal: Para Adam
Yönetmen: Zahid Çetinkaya
Ataların Uykusu
Yönetmen: Seyid Çolak
Megalopolis
Yönetmen: Oğuzhan Kaya
Kule
Yönetmen: Emre Birişmen
Herkesin Yapabileceği Bir Şey
Yönetmen: Selen Örcan
Kennedy’nin Doğuşu
Yönetmen: Gülben Arıcı
Labirent
Yönetmen: Selçuk Ören
Dolma
Yönetmen: Emir Çalıkkocaoğlu
Burası Size Göre Değil
Yönetmen: Ceyda Aşar
Temassız
Yönetmen: Göksel Tuzun
Ben Ve O
Yönetmen: Buse Halaçoğlu
İntihar Bekçisi
Yönetmen: Selin Aktaş
Suyu Bulandıran Kız
Yönetmen: Deniz Telek
Fırtına
Yönetmen: Esme Madra
Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada
Yönetmen: Özgürcan Uzunyaşa
O Sırada Henüz
Yönetmen: Ayça Çiftçi
Körfez
Yönetmen: Kumru Karataş
Rahat Bir Ev
Yönetmen: Berat Karataş
Sıfır Noktası
Yönetmen: Mehmet Göksu
Uzak Ayna
Yönetmen: Alican Durbaş
Son Gölge
Yönetmen: Alper Bozkurt
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