17 Ocak'ta vizyona girecek filmler belli oldu Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 17 Ocak Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor. Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Kirpi Sonic 3 (Sonic The Hedgehog 3), Kutsal Damacana 5: Zombi, Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda, Yumurtalar Firarda Buz Macerası (Little Eggs: Frozen Rescue), Yedi (Seven) ve Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.