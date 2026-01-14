  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Fatih Ürek'in avukatı Berrin Ayata açıklama yaptı.

 

15 Ekim'den beri yoğun bakımda olan Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

Ayata, "Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu Vadi İstanbul Liv Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir. İlk müdahaleden itibaren sürece katkısı olan Sağlık Bakanlığı'na, sigorta şirketimiz Axa Sigorta ve Ceo'su Yavuz Ölken'e, aynı şekilde tüm desteğini sağlayan Axa Sigorta acentesine, Vadi İstanbul Liv Hastanesi doktorları, genel müdürü, yönetici kadrosu ve tüm çalışanlarına, her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim
  Magazin

Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık: Evin aşçısı benim

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta
  Kültür - Sanat

Tijen Mergen'in kaleme aldığı Yedi Kere Düş, Sekiz Kere Kalk'ın imza günü 15 Ocak'ta

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi
  Magazin

Ferit Kaya, annesinin aksiyon sahnelerinde heyecanlandığını söyledi

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması
  Magazin

4.5 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Ahmet Kural'dan babalık açıklaması

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar
  Magazin

Aleyna Kalaycıoğlu’ndan samimi açıklamalar

Murat Evgin’e Vince Gilligan’dan övgü dolu sözler
  Magazin

Murat Evgin’e Vince Gilligan’dan övgü dolu sözler