PUMA, HYROX’un Türkiye ayağının ana sponsoru olarak, koşu ve fonksiyonel fitness’ı bir araya getiren küresel hybrid yarış formatına eşlik ediyor.



Dünya genelinde milyonlarca katılımcıya ulaşan HYROX, 13–14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimini, iki gün boyunca bir arada sunacak.

