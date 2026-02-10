  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi

13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi

13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi

PUMA, HYROX’un Türkiye ayağının ana sponsoru olarak, koşu ve fonksiyonel fitness’ı bir araya getiren küresel hybrid yarış formatına eşlik ediyor.

13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi
Dünya genelinde milyonlarca katılımcıya ulaşan HYROX, 13–14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy’de ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimini, iki gün boyunca bir arada sunacak.

13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi13-14 Şubat’ta İstanbul Fuar Merkezi'nde ölçülebilir performans ve seyirlik yarış deneyimi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    SEVDİM
  • 1
    BEĞENDİM
  • 1
    GÜLDÜM
  • 1
    ALKIŞ
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Amr Diab konser biletleri satışa çıktı
  Magazin

Amr Diab konser biletleri satışa çıktı

İbrahim Erkal'ın ailesi sanatçıyı andı
  Gündem

İbrahim Erkal'ın ailesi sanatçıyı andı

Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  
  Yaşam - Sağlık

Dr. Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozomu anlattı  

Sigara irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir bağımlılıktır!
  Yaşam - Sağlık

Sigara irade meselesi değil, tedavi edilebilir bir bağımlılıktır!

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu
  Magazin

İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'den AVM turu

İzzet Yıldızhan'dan Ajda Yıldızhan'a unutulmaz kutlama
  Magazin

İzzet Yıldızhan'dan Ajda Yıldızhan'a unutulmaz kutlama