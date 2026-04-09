 12. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yıldızlar geçidi

12. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, Four Seasons Otel’de görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecede ünlü isimler şıklıkları ve açıklamalarıyla dikkat çekti.

Oyuncu Ahu Yağtu, tören öncesi heyecanını dile getirerek, “Heyecanlıyız, 1.5 saatte hazırlandım. Saçlarımı kestirdikten sonra çok rahatladım, artık daha hızlı hazırlanıyorum, nefis” dedi. İtalya’da katıldığı televizyon programına da değinen Yağtu, “Çok iyi vakit geçirdik, duygulandık. Dizimiz orada yayınlandığı için çok fazla kişi tanıyor, bu çok hoşuma gidiyor. İnşallah tekrar gideriz, çok güzel ağırlandık. Dizimiz şu an zirvede” ifadelerini kullandı. Başarısının sırrı sorulduğunda ise, “Global olarak tanınmak insanı çok iyi hissettiriyor. Hiç beklemediğiniz anda birinin gelip size karakterinizle hitap etmesi gurur verici” dedi.



Gecede yer alan bir diğer isim Aslı Gümüşel, kırmızı kıyafetiyle dikkat çekti. “İki ödülümüz var, iki ödüle de adayız” diyen Gümüşel, kozmetik harcamalarıyla ilgili soruya, “Çok harcıyorum, bundan keyif alıyorum. Yaptığım işi de severek yapıyorum” yanıtını verdi.

Oyuncu Pelin Karahan ise “En güzel göz” ödülüne layık görüldüğünü belirterek, “Ödülümüzü almaya geldik, heyecanlıyız” dedi. Hazırlık sürecinin yaklaşık iki saat sürdüğünü söyleyen Karahan, tiyatro sahnesine olan tutkusunu da, “Sahnede olmak benim için bambaşka bir keyif. Seyirci mutlu, biz de mutluyuz” sözleriyle ifade etti. Oyunculuk kariyerine dair ise, “Hiçbir zaman ‘oldum’ diyemem, her zaman öğrenmeye devam ediyorum” dedi. Özel hayatına ilişkin soruları ise, “Zamanı gelince gerekli açıklamaları yapacağım” diyerek yanıtsız bıraktı.

Stil danışmanı Ece Sükan da gecede ödül alan isimler arasındaydı. “En iyi cilt” ödülünü kazanan Sükan, “Bu ödül benim için çok özel. Cildim yaşayan, iniş çıkışları olan gerçek bir cilt” diyerek doğal güzellik vurgusu yaptı. Estetik müdahalelere dair sorulara ise, “Karşı değilim, herkes kendini nasıl iyi hissediyorsa öyle yapmalı. Ama dayatılan güzellik algısı rahatsız edici olabilir” şeklinde yanıt verdi.

Oyuncu Burak Yörük, organizasyonu “İnanılmaz güzel” sözleriyle değerlendirirken, kişisel bakımına özen gösterdiğini ifade etti. Sevgilisi Tuana Yılmaz’ın kendisini hazırladığını söyleyen Yörük, sosyal medyada çıkan “takipten çıkma” iddialarına ise, “Hesabım kendi kendine insanları takipten çıkarıyor. Biz o seviyeleri çoktan geçtik” diyerek açıklık getirdi. Set anılarından da bahseden oyuncu, hastalığı yenen küçük bir hayranıyla yaşadığı duygusal anı paylaşırken, saat koleksiyonuna olan ilgisini de dile getirdi. Yörük’ün kolundaki saatin değerinin 4.5 milyon TL olduğu öğrenildi.

Gazeteci ve sunucu Ömür Gedik ise geceye kendi hazırlığıyla katıldığını belirterek, “Saçımı ve makyajımı kendim yaptım, hatta saçımı kendim kestim. Bu benim için özel bir gece” dedi. Ferhat Göçer’in turnede olması nedeniyle geceye katılamadığını söyleyen Gedik, sosyal medyada çıkan evlilik iddiaları ve Seda Sayan ile yaşadığı polemik hakkında ise, “Aramızda tatlı bir atışma var. Hiçbir sorun yok, çok seviyorum” açıklamasında bulundu.

