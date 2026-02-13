  • Video Galeri Foto Galeri
Yazın evlenecekleri konuşulan Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

12 kez burun ameliyatı olduğu yönünde haberler çıkan şarkıcı, "Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatı olacağım. Büyük ihtimalle çözdüm. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu farkettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım" dedi.

Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna, "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını verdi.

Sevgililer Günü için şarkıcı, "Yaşasın Sevgililer Günü... Bize her gün Sevgililer Günü" ifadelerini kullandı.

