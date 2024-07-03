Zurich Sigorta Grubu Türkiye’ye Uluslararası Mükemmeliyet Ödülü

Zurich Sigorta Grubu Türkiye, Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmeliyet Ödülleri’nde “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi ile “Eşit Fırsatlar” kategorisinde ödüle layık görüldü. Dünya genelinde 500‘ün üzerinde projenin değerlendirildiği ödüller, Londra merkezli The Green Organization tarafından her yıl düzenleniyor ve dünyada alanındaki en prestijli platformlar arasında kabul görüyor.



Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin ödülü, Londra’nın tarihi St. Paul Katedrali’nde düzenlenen törenle takdim edildi. Z Zurich Foundation Mütevelli Heyeti Başkanı Gary Shaughnessy, Z Zurich Foundation Çalışan Bağlılığı Başkanı Mark Heasman ve Zurich Sigorta Grubu Türkiye Sosyal Etki ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Didem Yamaç da törende hazır bulundu.

“Gurur duyduğumuz bu projenin global iş dünyasına ilham vermesini umuyorum”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su Yılmaz Yıldız, “Beraber daha parlak bir gelecek yaratma” amacıyla ülkemizde sadece yeni yatırımlarla değil, topluma katkı sağladığımız değerlerle de anılmak istiyoruz. Bu çerçevede birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. En önemli projelerimizden biri olan “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesiyle, kadın köy öğretmenlerimize odaklandık. Mesleğinin ilk yıllarında köye atanan kadın öğretmenlerin yaşadıkları çevresel, fiziksel ve mesleki sorunları aşmalarında katkı sağladık. Öğretmenlerimizin mesleklerine ve kendilerine olan inanç ve motivasyonlarının yükseltilmesini, yaşam becerileri geliştirmelerini ve öğrencileri ve bölge halkı için rol model olmalarını destekledik. Bu proje sayesinde; 6 yılda, Türkiye’nin neredeyse her ilinde, 938 köyden toplam 1138 öğretmene birebir temas ederek, öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyinin hayatında olumlu etki yaratmayı başardık, çok mutluyuz! Büyük bir inanç ve adanmışlıkla çalıştığımız “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesiyle gurur duyuyoruz. Bu prestijli ödül aracılığıyla, projemizin uluslararası görünürlük kazanmış olması, umuyorum ki global iş dünyasına ilham verecektir” dedi.

6 yılda binden fazla kadın köy öğretmenini ve 30 binden fazla öğrenciyi olumlu etkiledi

“Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz” projesi, meslek hayatına yeni adım atmış kadın köy öğretmenlerinin çalışma hayatına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı, mesleki olarak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve öğretmen vizyonuyla görev yaptıkları bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimlerine katkı sağlayan bireylere dönüşmesini amaçlıyor. Zurich Sigorta Grubu Türkiye, kamu-özel sektör-sivil toplum iş birliği anlamında örnek olma özelliği taşıyan proje ile 6 yılda 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene birebir temas ederek, öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyinin hayatında olumlu etki yaratmayı başardı. Aynı zamanda proje eğitimleri arasında yer alan Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülüyle de öğretmenlerin bölgede yaratabilecekleri ekonomik ve sosyal etkiler konusunda kapasite geliştirme çalışmaları yürütülerek sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk projeleriyle yerel kalkınmaya katkı sağlandı.



Rakamlarla “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz”



Proje ile 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene birebir temas ederek büyük bir eğitim ve yardımlaşma ağı oluşturulmuştur.

Öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyinin hayatında olumlu etki yaratılarak yerel kalkınma desteklenmiştir.

Bugüne kadar çevrimiçi ve yüz yüze olarak toplamda 841 saat eğitim verilmiştir. Katılımcı öğretmenlerle birlikte bu eğitimler değerlendirildiğinde verilen eğitimlerin çarpan etkisi 61.282 saat olarak belirlenmiştir.

Proje öğretmenleri tarafından eğitimde oyunlaştırma üzerine kuramsal temeller, teoriler, modeller ve ders planlarının yer aldığı ve öğretmenler için bir başucu kitabı olma özelliği taşıyan “Eğitimde Oyun, Oyunlaştırma ve Oyunlaştırılmış Ders Planları” isimli bir kitapçık çıkarılmıştır.

Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülünü tamamlayan öğretmenler tarafından ise akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar pek çok farklı alanda toplam 55 proje üretilmiştir.





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