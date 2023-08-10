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Zülfü Livaneli’den İstanbul’un sanat ve edebiyat yüzlerine saygı duruşu!

Türk edebiyatının evrensel değeri Zülfü Livaneli’nin “Gölgeler” başlıklı uzun hikâyesi, İstanbul’la özdeşleşmiş yazar ve tarihi şahsiyetlerin isimlerini İnkılâp Kitabevi etiketiyle sayfalara taşıyor. 

Zülfü Livaneli’den İstanbul’un sanat ve edebiyat yüzlerine saygı duruşu!

 

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanında yer alan “Edebi ve Ebedi Gölgeler” başlıklı bölümün zenginleştirilmesiyle ortaya çıkan; “Gölgeler” kitabı, eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairleri İstanbul akşamında bir araya getiriyor.

Zülfü Livaneli’den İstanbul’un sanat ve edebiyat yüzlerine saygı duruşu!

Livaneli’nin romanının bir bölümü olarak başlayıp, kendi başına bir eser haline gelen "Gölgeler", İstanbul'un büyüleyici atmosferinde can bulan edebi ve tarihi kişiliklere saygı duruşunda bulunuyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nâzım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a, kadar pek çok ünlü ismin kendisine yer bulduğu uzun hikâyede, edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor. 

 

Aykut Aydoğdu’nun çizimleriyle zenginleşen eser, gözden geçirilmiş yeni baskısıyla İnkılâp Kitabevi tarafından edebiyatseverle buluşuyor.

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