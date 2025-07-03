 Züleyha Ortak'tan barış elçisi şarkı

Şarkıcı Züleyha Ortak, 'Ay Aydındır Işıktır' şarkısının tanıtımını Şarkı Dükkanı Müzik Prodüksiyonu'nda gerçekleştirdi.

Şarkıcı, "Anonim olan eseri yeniden güncelledik. Eserin soundu'una baktığımızda Kürtçe, Arapça ve Türkçe, anonim bir eser. Barışa yakın olduğumuz şu günlerde bu sound'un yakışacağını düşündük. Ülkemizde konuşulan dillerde eserler ortaya koymuştum. 15 yıl sonra 'Livaneli Şarkıları' albümünden sonra dinleyiciyle buluşmak çok kıymetli" dedi.

Ortak, "Barışın elçisi parça denebilir mi?" sorusuna, "Böyle olmasını temenni ediyoruz. Orta Doğu'da bitmeyen savaş var. Sanatçı olarak ekranda verdiğimiz mesajlara dikkat etmemiz gerektiğinin inancındayım. Barış elçisi olsun diyebiliriz eser için..." yanıtını verdi.



KULAKLARIM KANIYOR BİRÇOK YERDE...

Son dönemde sözlerin anlamsız olduğu eserler için Ortak, "Ben dinlemiyorum. Dinleyene bir şey diyemiyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum. Kulaklarım kanıyor birçok yerde... 'Toplum bunu istiyor' cümlesini kurmak istemem insanların ruh hali değişiyor. Kalıcı olan huzurdur. Bu şarkılar kime ne ifade ediyor ona bakmak lazım. İnsanlar iş yerinde sıkılıyor ve absürt şarkıyla mutlu olabiliyor. İçinde küfür ve yasaklı madde olmayan eserler dinlenebilir. Küfür ve şiddet varsa karşıyım. Kadına karşı içinde şiddet barındıran türkülerin sözlerini bile programımda değiştiriyorum. Bir rap furyası var gözden kaçırmayalım. Demet Akalın, Ebru Gündeş ve Ebru Yaşar'ın rapçilerle düet yapıyor olması bir yerde karşılığı var ki bunu yapıyor" ifadelerini kullandı. Kadınların, şarkı ve kliplerde cinsel obje olarak kullanmasına şarkıcı, "Bunu hoş bulmuyorum. Erkeklere kızıyorken kadının yapmasını da doğru bulmuyorum" dedi.

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