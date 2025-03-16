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Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

Ünlü şarkıcı Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı! İşte detaylar...

Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

Şarkıcı Züleyha Ortak, programından sonra yürüyüş yaparken görüntülendi.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!


Formuyla ilgili konuşan şarkıcı, "Yıllardır aynı kilodayım. Sürekli spor yaptığım için kilomu sabitledim. 55-56.5 arası gidip geliyorum. Bazen 57.5 kiloyu görünce dikkat ediyorum" dedi.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

Yemekle ilgili konuşan Ortak, "Çok yemek yemem. 20 sene önce abur-cubur yerdim. Şimdi yapmıyorum. Mümkünse tek öğün besleniyorum. Arada küçük atıştırmalıklarla devam ediyorum. Sütlü tatlı seviyorum. Şerbetli tatlıyla aram yok ama Diyarbakır kadayıfı olursa asla yok demiyorum" ifadelerini kullandı.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

Amerika tatilinden dönen şarkıcı, "Biraz dinlenip gelmek istedim. Enerjim yükseldi. Programım başladı. Her şey yolunda" diye konuştu.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

GAYET GÜZEL VE KEYİFLE ÇALIŞIYORUM
Projelerinden bahseden Ortak, "TRT'de Melike Öcalan'ın programının yapımcısıyım. Aynı zamanda 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' programım devam ediyor. Gayet güzel ve keyifle çalışıyorum" diye konuştu.

Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!
Genelde halk konserleri veren şarkıcı, "Özel gecelere mümkün olduğunca çıkmıyorum. 20 yıl önce aldığım kuraldı gece mekanlarında program yapmamak. Bir travmam vardı, onu tetikleyecek şeylerden uzak durdum.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!


Alkollü mekanlarda çıkmamayı tercih ediyorum. Aileden dolayı, alkolle olan sıkıntımız vardı" şeklinde konuştu.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

MÜZİK BAŞKA NOKTAYA GİTTİ
Rap müziğinin tartışılmasına Ortak, "Müzik başka noktaya gitti. Sanat ve halk müziğimiz daima var olacak. Ama gençlerin yöneldiği isimler bambaşka. Biz tanımıyoruz ama onlar tanıyor.

 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!


Birçok şey değişiyor ama kalıcı olan şey Anadolu müziklerimiz" açıklamasını yaptı.

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