 Züleyha Ortak formunun sırrını açıkladı!

Şarkıcı Züleyha Ortak, programından sonra yürüyüş yaparken görüntülendi.



Formuyla ilgili konuşan şarkıcı, "Yıllardır aynı kilodayım. Sürekli spor yaptığım için kilomu sabitledim. 55-56.5 arası gidip geliyorum. Bazen 57.5 kiloyu görünce dikkat ediyorum" dedi.

Yemekle ilgili konuşan Ortak, "Çok yemek yemem. 20 sene önce abur-cubur yerdim. Şimdi yapmıyorum. Mümkünse tek öğün besleniyorum. Arada küçük atıştırmalıklarla devam ediyorum. Sütlü tatlı seviyorum. Şerbetli tatlıyla aram yok ama Diyarbakır kadayıfı olursa asla yok demiyorum" ifadelerini kullandı.

Amerika tatilinden dönen şarkıcı, "Biraz dinlenip gelmek istedim. Enerjim yükseldi. Programım başladı. Her şey yolunda" diye konuştu.

GAYET GÜZEL VE KEYİFLE ÇALIŞIYORUM

Projelerinden bahseden Ortak, "TRT'de Melike Öcalan'ın programının yapımcısıyım. Aynı zamanda 'Züleyha ile Sınırsız Ezgiler' programım devam ediyor. Gayet güzel ve keyifle çalışıyorum" diye konuştu.



Genelde halk konserleri veren şarkıcı, "Özel gecelere mümkün olduğunca çıkmıyorum. 20 yıl önce aldığım kuraldı gece mekanlarında program yapmamak. Bir travmam vardı, onu tetikleyecek şeylerden uzak durdum.



Alkollü mekanlarda çıkmamayı tercih ediyorum. Aileden dolayı, alkolle olan sıkıntımız vardı" şeklinde konuştu.

MÜZİK BAŞKA NOKTAYA GİTTİ

Rap müziğinin tartışılmasına Ortak, "Müzik başka noktaya gitti. Sanat ve halk müziğimiz daima var olacak. Ama gençlerin yöneldiği isimler bambaşka. Biz tanımıyoruz ama onlar tanıyor.



Birçok şey değişiyor ama kalıcı olan şey Anadolu müziklerimiz" açıklamasını yaptı.

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