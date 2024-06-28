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Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi. İşte detaylar...

Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Şarkıcı Züleyha Ortak, yeni yaşını kutladı. Arkadaşları şarkıcıya, doğum günü sürprizi yaptı.

Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi
Ortak, kendisi için yapılan, 'İyi ki doğdun Züleyha' yazılı pastayı üfledi.

 Züleyha Ortak'a arkadaşlarından doğum günü sürprizi

Kız kıza kutlanan doğum gününün fotoğraflarını şarkıcının arkadaşları sosyal medya hesabından paylaştı. Ortak ve dostları gün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

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