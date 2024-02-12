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Züleyha ile derin sohbetler

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler"e Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan konuk oldu.

Züleyha ile derin sohbetler

TRT Ses Sanatçısı Züleyha Ortak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide "Değişen Dünya ve İnsan" konusu işlendi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın uyarısıyla, etik ve hukuka uygun olmayan yollarla başarı elde eden fenomenlerin yaşadığı zorluklar ve içsel mücadeleler, dikkat çekici bir şekilde vurgulandı.

Züleyha ile derin sohbetler

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, günümüzde yaygınlaşan haz, şöhret, gösteriş ve eğlence odaklı yaşam tarzının insanları kısır bir döngüye sürüklediğini vurguladı. Helal olmayan kazanç peşinde koşan bireylerin, yaşadıkları ağır travmaların etkisiyle mutsuzluk girdabına sürüklendiklerini belirtti. Ayrıca, bu tür yaşam tarzlarını benimseyenlerin psikolojik açıdan da ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini ve uzun vadede bu durumun insanı huzursuzluğa ve içsel boşluğa itebileceğini vurguladı.

Züleyha ile derin sohbetler

Tarhan, konuşmasında ayrıca, helal olmayan yollarla kazanç sağlayan kişilerin yasal soruşturmalara maruz kalabileceğini ve bu durumun da ruhsal sağlık üzerinde olumsuz bir etki bırakabileceğine dikkat çekti. Fenomenlerin, toplumda geniş bir kitleye ulaşmalarına rağmen, eğer etik ve hukuka uygun olmayan yollarla bu başarıyı elde etmişlerse, yaşadıkları soruşturma süreçlerinin de ruhsal olarak olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

Züleyha ile derin sohbetler

Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın sözleri, günümüzde sıkça karşılaşılan değerlerin sorgulanmasına ve insanların hayat tarzlarını gözden geçirmelerine yönelik önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

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