  Zuhal Topal yangın faciasında yakınlarını kaybetti!

Zuhal Topal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bolu'daki otel yangınında kızının en yakın arkadaşı ve ailesinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.



Topal, "Ah pırlanta kalpli Elifçim, ah dünya tatlısı çocuğum; canın ağabeyini, yaşam sevinci dolu anneciğin Ebrucuğumuzu ve yetmiş üç canı daha hayattan koparan, sorumsuz, vicdansız, merhametsiz insan müsveddelerinin Rabbim hem bu dünyada hem ahirette cezalarını versin. Allah'ım yakınlarını kaybeden herkese bu tarifsiz acıya dayanma gücü versin.

Cennette huzur içinde uyuyun. Ey suçu birbirine atmaya çalışan bu facianın sorumluları; derhal en ağır cezaları almanız temennisiyle! Hepimizin başı sağolsun" dedi.

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