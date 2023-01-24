Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer Provalara Başlıyor

Zuhal Olcay, konserlerine son hızla devam ediyor. Önceki gece Gümüşsuyu'ndaki Madam Niça'nın sahnesine çıkan Zuhal Olcay'ı izlemek isteyenler masalarda yer kalmayınca, usta sanatçıyı ayakta izlediler. Muhteşem şarkılarına, usta oyunculuğunu da ekleyen Zuhal Olcay, sahne performansıyla adeta devleşti.
‘KEL ŞARKICI'NIN PROVALARI BAŞLIYOR
Haluk Bilginer'le yıllar sonra birlikte tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanan Zuhal Olcay, tiyatroseverleri ve hayranlarını heyecanlandıran oyuncuları "Kel Şarkıcı"nın provalarına 1 Şubat'ta başlayacaklarını belirtti.
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