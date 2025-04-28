 Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!

Kel Diva adlı oyunla kapalı gişe tiyatro sahnesinde yer alan Zuhal Olcay, hafta sonu Merit Park Hotel Letafet Sahnesi’nde,

yepyeni repertuarı ile sahnedeydi.

Usta yorumcu, yenilediği sahnesi ve repertuarı ile, muhteşem şarkılarını Kıbrıs'daki sevenleri için söyledi.



2 bölümden oluşan sahnesinde, dinleyicilerini müthiş bir müzik yolculuğuna çıkaran Olcay, unutulmaz dakikalar yaşattı.

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