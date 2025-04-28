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Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!

Ünlü sanatçı Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı! İşte detaylar...

Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!

Kel Diva adlı oyunla kapalı gişe tiyatro sahnesinde yer alan Zuhal Olcay, hafta sonu Merit Park Hotel Letafet Sahnesi’nde,

Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!

yepyeni repertuarı ile sahnedeydi.

 Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!

Usta yorumcu, yenilediği sahnesi ve repertuarı ile, muhteşem şarkılarını Kıbrıs'daki sevenleri için söyledi.

 Zuhal Olcay Kıbrıs'ta sahne aldı!


2 bölümden oluşan sahnesinde, dinleyicilerini müthiş bir müzik yolculuğuna çıkaran Olcay, unutulmaz dakikalar yaşattı.

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