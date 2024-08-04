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Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul’un organize ettiği BtcTurk Konserleri eşsiz bir müzik şölenine ev sahipliği yaptı.

Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde müziğin yıldızları aynı sahneyi paylaştı.

Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

Zuhal Olcay ve Yeni Türkü'nün unutulmaz bir gece için bir araya geldiği konser, müzik severlerden büyük ilgi gördü.

Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

Zuhal Olcay ve Yeni Türkü’nün  efsanevi şarkılarıyla dolu bir akşamda hem nostaljik hem de modern dokunuşlarla hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı.

Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

Yeni Türkü'nün eşsiz melodileri ve Zuhal Olcay'ın büyüleyici sesi, izleyicileri müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.

Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

Zuhal Olcay, ebedi yolculuğuna çıkan yönetmen, eğitmen ve tiyatrocu Genco Erkal'ı sahnede gözleri dolu dolu anarken, izleyicilerden Erkal için alkış tufanı koptu. 

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