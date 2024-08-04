Zuhal Olcay ile Yeni Türkü aynı sahnede

BtcTurk Vadi Açıkhava sahnesinde müziğin yıldızları aynı sahneyi paylaştı.

Zuhal Olcay ve Yeni Türkü'nün unutulmaz bir gece için bir araya geldiği konser, müzik severlerden büyük ilgi gördü.

Zuhal Olcay ve Yeni Türkü’nün efsanevi şarkılarıyla dolu bir akşamda hem nostaljik hem de modern dokunuşlarla hafızalardan silinmeyecek anlar yaşandı.

Yeni Türkü'nün eşsiz melodileri ve Zuhal Olcay'ın büyüleyici sesi, izleyicileri müzik dolu bir yolculuğa çıkardı.

Zuhal Olcay, ebedi yolculuğuna çıkan yönetmen, eğitmen ve tiyatrocu Genco Erkal'ı sahnede gözleri dolu dolu anarken, izleyicilerden Erkal için alkış tufanı koptu.

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