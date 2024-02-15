  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zuhal Olcay'dan Sevgililer Günü mesajı  

Zuhal Olcay IF Beşiktaş'ta muhteşem sahne performansı ile büyüledi.

Zuhal Olcay'dan Sevgililer Günü mesajı  

 

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnede olan Zuhal Olcay, dünden bugüne hit olmuş şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce çiftle birlikte söyledi. Olcay, konserinde Hüsnü Arkan'ı da sahneye davet etti, ortaya doyumsuz anlar çıktı. 

Zuhal Olcay'dan Sevgililer Günü mesajı  

Zuhal Olcay, kendisini izlemeye gelenlere de takıldı, "Almışsınız yanınıza sevgililerinizi, biz de biliriz aşk neydi. Neyse, bana sizleri aşkı mutluluğu yeter" deyince salonda kahkaha sesleri yükseldi. Zuhal Olcay, muzip tavrına devam etti: "İnşallah yüzünüz hep gülsün aşktan, gülmezse de fazla takılmayın, acısı geçiyor"

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  
  Magazin

Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

'Üç Kız Kardeş' dizisinde Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada kaza geçirdi sağlık durumu hakkında açıklama geldi
  Gündem

'Üç Kız Kardeş' dizisinde Dönüş karakterine hayat veren Almila Ada kaza geçirdi sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti
  Magazin

Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti sahnede pasta kesti

Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu
  Magazin

Ünlü şarkıcı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda Amerikalı iş insanıyla evlenmişti! Ünlü şarkıcı hamile olduğunu bu pozla duyurdu

Ali Atay, bakın eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor?
  Magazin

Ali Atay, bakın eşi Hazal Kaya'dan neden korkuyor?

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti
  Magazin

Ünlü çift Berk Atan ile Sude Zülal Güler aşkını Sevgililer Günü'nde ilan etti