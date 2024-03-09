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Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

Zuhal Olcay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir konserle sahnedeydi. 

Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri

Zuhal Olcay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür & Sanat Etkinlikleri kapsamında, İBB'nin Çengelköy Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen konserinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için sahne aldı. Muhteşem şarkılarını, salonu dolduran yüzlerce kadın izleyicisiyle hep bir ağızdan söyledi. 
Zuhal Olcay'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri
 
Coşkunun ön planda olduğu konserde Zuhal Olcay “Bize önemli ve değerli olduğumuzu hatırlatan bir gün var ama biz her gün değerliyiz. Bütün dünya güzeli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" diyerek kendisini izlemeye gelen kadın izleyicilerinin bu özel gününü kutladı. 

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