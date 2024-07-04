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"Zombi" avcısı Hande

Birbiri ardına yayınladığı yepyeni hitleriyle dinlenme ve paylaşım rekorları kıran Hande Yener’in yeni teklisi “Zombi” farklı tınısıyla yine çok iddialı geliyor.

"Zombi" avcısı Hande

Yıllardır yorumculuk yeteneği ile müzik otoritelerinin parmakla gösterdiği sayılı başarılı isimler arasında zirveyi kimselere kaptırmayan Hande Yener, son zamanlarda sözü ve müziği kendisine ait eserleriyle de büyük takdir toplamaya devam ediyor! Eski ve yeni şarkılarıyla üst üste viral olan başarılı sanatçı bu kez “Zombi” ile sevenlerine sürpriz yapıyor.

"Zombi" avcısı Hande

Sözü ve müziği Hande Yener’e ait olan Zombi, eski aşkına mağrurca veda etmek isteyenlerin marşı olacak! Hem sözleri hem de müzikal yapısıyla farklı bir çalışma olarak müzikseverlerin karşısına çıkacak “Zombi”nin düzenlemesi ve prodüktörlüğü Misha Michael Mehdikhan’a ait.

"Zombi" avcısı Hande

“Zombi”nin kendisi gibi klibi de yine Hande Yener’in alameti farikasına yaraşır cinsten. Ankara’da onlarca gönüllü Odtü’lü öğrenciyle birlikte çekilen klibin yönetmen koltuğunda Mert Çalışır otururken, görüntü yönetmenliğini Umut Deniz üstleniyor.

“Zombi” 5 Temmuz’dan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production Youtube kanalında yayında!

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