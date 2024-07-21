Ziynet Sali'yle anlamlı kutlama

Türkiye ve aynı zamanda Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Sali, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılıyla alakalı, "Hepimiz için çok önemli bir gün. Biz şahit olmadık ama büyüklerimiz o günleri yaşadı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında burada olmak hem gurur verici, hem de hüzünlü ama yine şarkılar konuşacak." dedi. Kuzey Kıbrıs'ın hak ettiği gibi, dünyada tanınmasını istediğini belirten Sali, "Umarım herkese eşit haklar gelir ve bu anlamsız dava biter. Bu benim hayalimdir ama umarım hayal olarak kalmaz." dedi.

AKDENİZ GÜNEŞİ

Sarı mini elbisesiyle çok şık görünen Sali, "Kıbrıs denince akla ilk olarak yaz ve güneş gelir. Biz de Akdeniz güneşi gibi olduk. Özlem Kaya ile çalışıyorum. Kıbrıs'ta böyle renkli ve dinamik bir kostüm giymek istedim." dedi.

Röportajın ardından sahneye çıkan Sali, sahneye getirilen pastayla Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. nci yılını misafirleriyle beraber kutladı. Başarılı şarkıcı misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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